تقديم بلاغ للقضاء بشأن فضيحة الرافدين وبوابة عشتار

2022/08/08 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب المستقل حسين عرب، الاثنين، عن تقديم بلاغ رسمي للادعاء العام لمعرفة “خفايا” صدور قرار بدفع مصرف الرافدين لنحو 600 مليون دولار كشرط جزائي لاحدى الشركات الأهلية.وقال النائب عرب في تغريدة له على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، إن “600 مليون جولار قيمة الشرط الجزائي الذي سيدفعه مصرف الرافدين لاحدى الشركات الاهلية […]

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