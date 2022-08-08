2022/08/08 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم ، الاثنين،ان الدعم الكوري الجنوبي عزز جهود العراق في تنفيذ المشاريع.وذكر إعلام وزارة التخطيط في بيان له تلقته "الاقتصاد نيوز" ،أن"الوزير خالد بتال التقى ، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لدى العراق، "سونغ سو جوي" والوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة التعاون الدولي الدكتور ساهر عبدالكاظم، بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والعلمية، وسبل تعزيز هذا التعاون لما يخدم مصالح الشعبين.واضاف البيان أن" وزير التخطيط ثمن مستوى التعاون وحجم الدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه كوريا للعراق، مبيناً، أن" هذا الدعم اسهم في تعزيز جهود الحكومة العراقية، لاسيما في ما يتعلق بعمليات اعادة الاعمار، وكذلك من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية، في العديد من المحافظات، مؤكداً اهمية التعاون العلمي والاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير قدرات الملاكات العراقية في مختلف المجالات.من جانبه، عبّر السفير الكوري عن تقديره العميق للتعاون الذي يبديه الجانب العراقي، مع بلاده، مبدياً استعداد الحكومة الكورية لمواصلة التعاون والدعم للعراق في مختلف المجالات.الى ذلك ناقش الجانبان، استكمال متطلبات اتفاقية التعاون العلمي والفني بين العراق وكوريا، وتحديد مكان وزمان توقيعها من قبل الجانبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: الدعم الكوري عزز جهود العراق في تنفيذ المشاريع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: الدعم الكوري عزز جهود العراق في تنفيذ المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).