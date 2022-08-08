عالم مناعة : تكرار الإصابة بـ فايروس كورونا يؤدي إلى عواقب صحية أخطر

2022/08/08 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي

كريوتشكوف، أنه بعد كل إصابة بمرض

“كوفيد-19” تتعقد عواقبه السلبية أكثر

فأكثر.

ويقول في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”،

“تكمن الخطورة في أن تكرر الإصابة،

يؤدي إلى عواقب صحية أ

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