الحشد الشعبي ينتشر على حدود كربلاء لتأمين زيارة عاشوراء

2022/08/08 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الحشد الشعبي، قواته على حدود

محافظة كربلاء لتأمين زيارة العاشر من

محرم .

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان حصلت

وكالة نون الخبرية إن “قوات اللواء 37 (

صفين ) بالحشد الشعبي انتشرت على حدود

محافظة

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