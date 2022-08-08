سرايا السلام توضح حقيقة انفجار كدس لها في النجف - عاجل

2022/08/08 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تنويه هام ..خاص | الإعلام العسكري لواء 301أنتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الفضائية خبر مفاده "انفجار كدس عتاد في مقر لواء النجف الأشرف لسرايا السلام".والذي حدث هو: حريق في أحدى القاعات الخاصة بمقر اللواء واثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبهم في أخماد الحريق، حصل أنفجار نتيجة تسرب غاز الاوكسجين الخاص بالطبابة العسكرية مما أدى حدوث أصابات.لذا أقتضى التنويه

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