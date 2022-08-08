بالفيديو.. تفاصيل انفجار كدس العتاد في النجف

2022/08/08 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، تفاصيل انفجار كدس عتاد تابع لسرايا السلام في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "كدس عتاد تابع لسرايا السلام انفجر نتيجة التماس كهربائي أدى الى انفجار اسطوانات غاز".واضاف المصدر أن "الانفجار حدث داخل المعسكر المجاور لملعب النجف الدولي الجديد"، مشيرا الى "وصول أكثر من 4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف".

ولفت الى، "سقوط أكثر من حالة وفاة وإصابات من بين المنتسبين داخل المعسكر ومن المنتسبين في الإطفاء".

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