النفط يرتفع بعد السقوط لأدنى مستوى في 8 أشهر

2022/08/08 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي حينما نزل النفط أدنى مستويات الـ 90 دولار للبرميل حيث هبط إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022.

عزز من ارتفاع الأسعار استمرار التوترات بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية لتايوان تزامنا مع تخفيف الصين لقيود الحظر في إطار سياساتها التي تهدف إلى صفر كوفيد.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 1% أو ما يعادل 0.9 دولار للبرميل، لكن الأسعار لا تزال قرب أدنى مستوياتها من بداية العام الجاري.

وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 1% إلى مستويات قرب الـ 89 دولار للبرميل خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد تراجعات خاطفة في التعاملات المبكرة رابحا حوالي 0.9 دولار في البرميل.

وارتفع خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.9% أو ما يعادل 0.8 دولار في البرميل وصولًا إلى مستويات 95.9 دولار في البرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى مستويات 93.7 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام برنت القياسي خسائر أسبوعية 8.7%، ونزل خام نايمكس الأمريكي بنحو 9.7% في إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي.

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