لتأمين زيارة عاشوراء.. انتشار أمني مكثف على حدود كربلاء

2022/08/08 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نشر الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، قواته على حدود محافظة كربلاء لتأمين زيارة العاشر من محرم.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “قوات اللواء 37 (صفين) بالحشد الشعبي انتشرت على حدود محافظة كربلاء لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، حيث يقصد المحافظة ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه”.

وتستنفر الأجهزة الامنية في المحافظات الجنوبية كل عام بالتزامن مع زيارة العاشر من محرم، لوضع الخطط الكفيلة لحماية الزائرين الوافدين إلى كربلاء، بغية منع الخروقات الأمنية التي قد تواجه الزائرين.

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