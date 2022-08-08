2022/08/08 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ويتجه الخام الأمريكي صوب مستوى 90 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهور.وبحلول الساعة 10:17 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط بعد تخفيف قيود كوفيد في الصين المركز الخبري الوطني.

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