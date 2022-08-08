سرايا السلام توضح بشأن حدوث انفجار في مقرها بالنجف

2022/08/08 | 12:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثناء قيام مفارز الدفاع المدني بتأدية واجبهم.

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