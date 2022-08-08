الامم المتحدة تحذر من استهداف محطات الطاقة النووية في أوكرانيا .. الهجمات تعتبر أعمالاً انتحارية

2022/08/08 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تعتبر أعمالا انتحارية.وأوضح أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو، أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل “انتحاري”.… Readmore

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