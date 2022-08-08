ميادة الحناوي تعلق على صور منسوبة لها حول إجرائها عملية تجميل أزالت بها آثار الشيخوخة

2022/08/08 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الفنانة ميادة الحناوي للمرة الأولى على صور منسوبة لها أثارت الجدل مؤخرا حول إجرائها عملية تجميل أزالت بها آثار الشيخوخة.وكانت صور موسومة باسم جراح التجميل الشهير نادر صعب قد انتشرت مؤخراً ونسبت للفنانة ميادة الحناوي، ولقيت تداولاً وتفاعلاً … Readmore

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