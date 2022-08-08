إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم وترفع القيود في الجبهة الداخلية

2022/08/08 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصور وكالة فرانس برس أن شاحنات وقود دخلت قطاع غزة، الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بعد التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

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