في غضون ثوان.. شاهد كيف نهب لصوص مجوهرات تتجاوز قيمتها مليوني دولار

2022/08/08 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرقت مجموعة لصوص مجوهرات تساوي قيمتها أكثر من مليوني دولار من متجر في برونكس بنيويورك، وفقًا لما ذكرته شرطة نيويورك.

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