2022/08/08 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة متظاهرون يقطعون طريق البصرة – بغداد بسبب انقطاع الكهرباء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريق البصرة – بغداد بسبب انقطاع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريق البصرة – بغداد بسبب انقطاع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).