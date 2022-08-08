المليارات لتحسين الطاقة بلا جدوى والاطارات المشتعلة تكشف عمق الأزمة

2022/08/08 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تجددت التظاهرات في محافظات جنوب العراق، 08/08/2022، احتجاجاً على انقطاع تام للتيار الكهربائي في...

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