2022/08/08 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط (7) حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال الاعتماد على مصادرنا الخاصة وتدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية، من ضبط حاويات عدد (7) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ".

واضافت "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (عجلتين نوع بوكلين حفار، رول ورق) جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة"، مشيرة الى "تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الجمرك لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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