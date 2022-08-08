صنعاء تحيي ذكرى عاشوراء بمسيرة كبرى لنصرة فلسطين

2022/08/08 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… خرجت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، العاشر من شهر محرم، مسيرة جماهيرية كبرى إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني.وطغت القضية الفلسطينية بشكل كبير في مسيرة عاشوراء هذا العام، وأكد المشاركون التشابه بين القضيتين اليمنية والفلسطينية ومظلومية الشعبين الذين يتعرضان للعدوان والقتل والقصف والتدمير من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية.وردد المحتشدون الذين حملوا […]

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