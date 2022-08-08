رئيس الجمهورية يشيد بجهود البابا الداعمة للعراق

2022/08/08 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، بجهود البابا الداعمة والحريصة على أمن واستقرار العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار”.

واضاف انه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، والتنسيق المشترك لتعزيز ثقافة التعايش والحوار والتلاقي من أجل إرساء السلام”.

وأشاد رئيس الجمهورية “بدور الفاتيكان وجهود الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس الداعمة والحريصة على أمن واستقرار العراق وشعبه، وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح بين الشعوب”.

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