حسين سعيد يثير زوبعة ضد اتحاد الكرة العراقي

2022/08/08 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها

حسين سعيد، نجم الكرة العراقية السابق،

ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

الأسبق التي أكد فيها أن دورات الخليج

لا تسبب أزمات مالية، زوبعة كبيرة في

الشارع العراقي، مما

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