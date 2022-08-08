العتبة الحسينية تشارك بجلسات رؤساء جمعيات ومؤسسات أهل البيت (ع) في أفريقيا

2022/08/08 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت مؤسسة وارث الانبياء (عليه

السلام) فرع بولغو التابعة لشعبة

النشاطات الأفريقية/ قسم الشؤون

الدينية في العتبة الحسينية المقدسة

بجلسة رؤساء جمعيات ومؤسسات شيعة أهل

البيت عليهم السلام في جمهورية بورك

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