سرايا السلام توضح بشأن انفجار كدس العتاد في النجف

2022/08/08 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سرايا السلام، اليوم الاثنين،

حصول انفجار نتيجة تسرب غاز الأوكسجين

بأحد مقاره في النجف الأشرف.

وجاء في بيان تلقته وكالة الأنباء

العراقية (واع) ان "خبرا مفاده (انفجار

كدس عتاد في مقر لواء النجف ال

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