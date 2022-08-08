اعتصام الصدريين في الخضراء.. إحماء لتصعيد أكبر حتى تنفيذ ما يريده الصدر (تفاصيل)

2022/08/08 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، اليوم الاثنين، ان اعتصام انصار التيار الصدري امام مجلس النواب سوف يستمر لفترة طويلة حتى تحقيق المطالب التي اعلن عنها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له جمهور مطيع له بشكل كبير ولهذا اعتصام هذا الجمهور امام مبنى مجلس النواب سوف يطول ولن يكون هناك أي تراجع بهذا الاعتصام الا بعد تحقيق المطالب التي اعلن عنها الصدر".

وبين ان "عدم تحقيق مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لفترة طويلة لن يؤثر على قضية انهاء الاعتصام او التظاهر، بل على العكس ربما يصعد التيار الصدري من حدة الاحتجاجات للضغط على القوى السياسية لتنفيذ ما يريده الصدر".

ويعتصم انصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع لرئاسة الوزراء.

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