2022/08/08 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي تعلن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

كشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الألوية المنضوية تحت أمرة قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بدأت بالانتشار في محاور كربلاء الأربعة لتأمين مداخلها، وتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين".

وأضاف الحمداني أنه "بالإضافة الى انتشار القطعات في المحاور هناك 2000 مقاتل في الطوق الأمني الثالث للمدينة القديمة و 1500 مقاتل يشاركون في تأمين عزاء ركضة طويريج".

وأشار الى أن "قطعاتنا العسكرية تنتشر ضمن محافظات كربلاء وبابل والنجف والديوانية، فضلا عن وجود جهد استخباري وفني عالي واجهزة تشويش وكاميرات حرارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطته الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطته الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).