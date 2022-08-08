زراعة كربلاء تصدر توصيات وارشادات لحماية المواشي من ارتفاع درجات الحرارة

2022/08/08 | 12:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقيمها أسبوعيا للحد والسيطرة من الطفيليات الخارجية التي تصيب الحيوانات.

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