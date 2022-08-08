في احدث تصنيف عالمي.. بغداد تخرج من قائمة أسوأ أماكن العيش في العالم

2022/08/08 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) هذا الأسبوع، تصنيف مؤشر الرفاهية العالمي لأفضل وأسوأ 10 أماكن للعيش في العالم في عام 2022.



وسجل المؤشر 172 مدينة في 5 فئات، تضمنت الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، والترفيه.

وتهيمن مدن الدول الاسكندنافية على قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش بفضل الاستقرار والبنية التحتية الجيدة .



كما يتم دعم سكان هذه المدن من خلال الرعاية الصحية الجيدة والعديد من الفرص للثقافة والترفيه، وفقاً للمؤشر.

وعلى الرغم من تمثيل 18 دولة مختلفة في هذه القوائم، فلم توجد أي مدينة أميركية في المراتب العشر الأولى في أي من التصنيفات الخمسة.

واحتلت فيينا، النمسا، المرتبة الأولى كأفضل مكان للعيش في العالم.



وهي المرة الثالثة خلال آخر 4 سنوات، إذ احتلت الصدارة في 2018 و2019 لكنها تراجعت إلى المركز 12 في عام 2021.

تليها كوبنهاغن / الدنمارك ، زيوريخ، سويسرا/كالغاري وفانكوفر/ كندا/جنيف، سويسرا/فرانكفورت/ المانيا ، تورنتو / كندا/ ، امستردام / هولندا ، اوساكا / اليابان ، وملبورن / استراليا (التعادل).

واحتلت دمشق الصدارة كاسوأ مدينة للعيش ، ثم طهران، ودوالا/ الكاميرون، وهراري/ زمبابوي، ودكا/ بنغلاديش، بورت مورسبي بابوا / غينيا الجديدة ،كراتشي/ باكستان ،الجزائر العاصمة، طرابلس/ ليبيا، لاغوس / نيجيريا.

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