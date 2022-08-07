2022/08/08 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المصرف الزراعي التعاوني، أن لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات وفق دفعات للمتقدمين عليها.

وكذب قسم الدفع الألكتروني في المصرف عبر بيان له الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف برنامج منح القروض والسلف الألكترونية، مؤكدا استمرار شعبة التسليف في صرف معاملات السلف المعاشية تباعا وحسب وجبات للمتقدمين عليها .



انتهى.



المصدر مذكرة قسم الدفع الألكتروني في 7/8/2022 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف الزراعي: لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات تباعا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف الزراعي: لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات تباعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).