الموقف المروري في جانبي الرصافة والكرخ اليوم الاثنين

2022/08/08 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت مديرية المرور العامة طبيعة حركة السير والمرور لهذا اليوم الاثنين في بغداد.

وقالت في بيان :” ان حركة السير والمرور كانت جيدة في مناطق الرصافة مع بعض الكثافة في تقاطعات جامع النداء، تقاطع المعسكر، تقاطع المثنى باتجاه ساحة الاندلس، ساحة ميسلون باتجاه جسر الاعاشة “.

واضافت “: ” حركة السير و المرور في جانب الكرخ جيدة مع وجود بعض الكثافة في تقاطعات منطقة العلاوي، جسر بن حيان باتجاه الطوبجي، تقاطع الدرويش، ساحة الفارس العربي”.

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