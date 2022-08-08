كيف جاء موقف روسيا وأوكرانيا من التصعيد بين إسرائيل وغزة؟

2022/08/08 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الروسية، صباح الاثنين، تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، عن تصاعد المواجهة بين إسرائيل وقطاع غزة، وبدا من تفاصيل التصريحات أنها سابقة لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

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