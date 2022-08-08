2022/08/08 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (34 عاما مرّت وتداعياتها لم تنتهِ.. ذكرى توقف أطول نزاع بالقرن العشرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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