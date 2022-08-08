شاب يقدم على قتل أمه في الديوانية - عاجل

2022/08/08 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ الديوانيةافاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإقدام شاب على قتل أمه في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "شاباً أقدم على قتل والدته بمنزلهم الواقع في حي الجامعة بمحافظة الديوانية".واضاف، انه "تم القاء القبض على القاتل من قبل القوات الامنية، وجاري التحقيق معه لمعرفة اسباب الحادث".

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