2022/08/08 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص.وذكر اعلام القضاء في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يبحث مع وزير المالية إشكاليات العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص المركز الخبري الوطني.

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