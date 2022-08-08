2022/08/08 | 13:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الانفجار الأول من نوعه منذ عام بعد سلسلة انفجارات مشابهة في العراق (فرانس برس)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، بسقوط قتلى وجرحى نتيجة انفجار مستودع للذخيرة والسلاح يتبع لأحد الفصائل المسلحة بضواحي مدينة النجف جنوبي البلاد.

ويعد الانفجار هو الأول من نوعه منذ نحو عام بعد سلسلة من الانفجارات التي طاولت مقرات ومخازن أسلحة فصائل مسلحة بمناطق عدة في العراق، وخلفت قتلى وجرحى.

وتسبب الانفجار الجديد في مقتل شخصين اثنين وجرح خمسة آخرين، في حصيلة أولية.

وأكدت مصادر أمنية أن الانفجار ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين أدى لانفجار أحد المقذوفات المخزنة داخل المستودع الواقع على أطراف مدينة النجف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المستودع الذي يتخذ من أرض أحد معسكرات الجيش العراقي السابق، في منطقة الحولي 20 كلم عن مركز مدينة النجف.

آثار الدمار بمخازن سرايا السلام في النجف الأشرف نتيجة انفجار كدس للعتادحمل تطبيق الرابعةتجربة جديدة لمتابعة الاخبار https://t.co/QLg4qXSrAD pic.twitter.com/AFdWa6dFsR

— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) August 8, 2022

ولم تصدر السلطات العراقية أي تعليق إلى غاية الآن حول الانفجار، لكن وسائل إعلام محلية عراقية نقلت عن مصادر في المحافظة تأكيدها أن الانفجار ناجم عن سوء خزن، ويتبع لمليشيا "سرايا السلام"، المرتبطة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتعمل ضمن "الحشد الشعبي".

وأكدت أن من بين الضحايا أحد العاملين في فرق الدفاع المدني، إذ قتل خلال محاولة السيطرة على النيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بانفجار عرضي داخل مستودع للذخيرة جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بانفجار عرضي داخل مستودع للذخيرة جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).