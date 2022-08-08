وزير المالية يبحث مع زيدان

2022/08/08 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، مع وزير المالية "الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص".

وذكر بيان عن القضاء أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير المالية علي عبد الامير علاوي وبحث معه الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص".

وأضاف، أن الجانبين بحثا كذلك "دور القضاء في تصحيح الاخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من اجل الحفاظ على المال العام".

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