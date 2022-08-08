المصرف الزراعي ينفي توقف برنامج منح القروض

2022/08/08 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف الزراعي التعاوني، أن لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات وفق دفعات للمتقدمين عليها.

وذكر بيان عن قسم الدفع الألكتروني في المصرف أن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف برنامج منح القروض والسلف الألكترونية غير صحيحة.

وأضاف، أن شعبة التسليف مستمرة في صرف معاملات السلف المعاشية تباعا وحسب وجبات للمتقدمين عليها.

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