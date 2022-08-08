بالتزامن مع زيار عاشوراء.. المنتجات النفطية تجهز كربلاء بأكثر من 182 الف أسطوانة غاز

2022/08/08 | 13:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكميات المجهزة لمدينة كربلاء اعتبارا من 31 7 بلغت 182 الف و330 أسطوانة ومن خلال 330 وكيل جوال.

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