القاضي زيدان يبحث مع مارك برايسون نتائج الدورات التدريبية للقضاة

2022/08/08 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون نتائج الدورات التدريبية للقضاة في مختلف التخصصات.وذكر اعلام القضاء في بيان […]

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