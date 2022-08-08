2022/08/08 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ثورة عاشوراء حي على الاصلاح”..



تجسيد رسالة سرمدية خالدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ثورة عاشوراء حي على الاصلاح”.. تجسيد رسالة سرمدية خالدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ثورة عاشوراء حي على الاصلاح”.. تجسيد رسالة سرمدية خالدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).