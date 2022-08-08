انطلاق اسطول الباصات الحمراء الى كربلاء لخدمة زوار عاشوراء

2022/08/08 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، انطلاق اسطول باصات النقل الحمراء لخدمة زوار عاشوراء.

وذكر بيان للوزارة أن “الوزارة أطلقت أسطول باصات النقل الحمراء لخدمة ونقل الزوار الوافدين الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء زيارة العاشر من محرم الحرام”.

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