الموصل.. اعتقال “عصابة نسائية” تتاجر بالمخدرات

2022/08/08 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

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اعتقلت القوات الامنية عصابة نسائية تتاجر بالمخدرات في ناحية القيارة جنوب الموصل .

وقال مصدر في شرطة نينوى:” ان العصابة تتكون من اربع نساء ، ضبطت بحوزتهن كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة وادوات للتعاطي “.

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