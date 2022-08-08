استصلاح ٥ ابار في حقلي الزبير وغرب القرنة النفطيين بالبصرة

2022/08/08 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية استصلاح خمسة ابار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة النفطيين في محافظة البصرة.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان :” ان الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت استصلاح ثلاثة ابار في حقل الزبير النفطي لصالح شركة ENi ، و بئرين آخرين في حقل غرب القرنة لصالح شركة Exxonmobil ، تم ضمن التوقيتات المحددة وحسب البرامج الموضوعة”.

وبين :” ان عمليات استصلاح الابار النفطية تتم للابار النفطية المحفورة سابقا، لتفعيل الطبقات المنتجة للنفط وتغيير مناطق الانتاج او الانتاج من عدة طبقات واستبدال المضخات القديمة والعاطلة باخرى جديدة ذات كفاءة عالية لزيادة الانتاج ” .

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