2022/08/08 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر أمني، 08/08/2022، بإقدام شاب على قتل أمه في محافظة الديوانية.وقال المصدر...

ظهرت المقالة القوات الأمنية تطارد شاب إقدام على قتل أمه في الديوانية أولاً على المسلة.

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