ليفاندوفسكي يحصد أولى جائزة مع برشلونة

2022/08/08 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نال النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، جائزته الأولى مع فريقه برشلونة الإسباني في أول مباراة...

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