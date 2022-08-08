شملت عصير الفاكهة أيضا.. دراسة جديدة تفحص العلاقة بين المشروبات السكرية والموت المبكر

2022/08/08 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر السمنة، ومرض السكري، وأمراض القلب التاجية من بعض مخاطر استهلاك الكثير من المشروبات المليئة بالسكر.ولكن تفحص دراسة جديدة العلاقة بين المشروبات السكرية، والوفيات.

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