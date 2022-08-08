مصدر عسكري فرنسي: البنتاغون تعاقد مع مقاتلين مقابل المال للمشاركة في الصراع الأوكراني

2022/08/08 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مجلة “كوسور” عن مصدر عسكري فرنسي، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لجأت إلى تكتيك جديد هو توظيف “مساعدين” متعاقدين مقابل المال، للمشاركة في الحرب إلى جانب اوكرانيا.ووفق المجلة :”صحيح، لم يكن هؤلاء جنودا أمريكيين حقيقيين، لكنهم مساعدون متعاقدون … Readmore

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