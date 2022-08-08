الأمن النيابية تكشف تفاصيل عن منظومات الدفاع الجوي في العراق

2022/08/08 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، تفاصيل عن منظومات الدفاع الجوي في العراق.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “منظومات الدفاع الجوي الموجودة حاليا في العراق هي منظومتين، الاولى في الديوانية والثانية في قاعده عين الاسد”.وأضاف وتوت أنه “تم التعاقد على منظومتين، الاولى سوف […]

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