"الأزمة لم تنته بعد".. بعثة أوروبية - أممية تزور سوريا لأول مرة منذ بداية الأزمة

2022/08/08 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، إن رئيسها قام بأول زيارة له إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011، بالاشتراك مع هيئات ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة.

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