2022/08/08 | 14:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن أيمن الظواهري السري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن أيمن الظواهري السري) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أفغاني سابق يكشف عن مكان دفن أيمن الظواهري السري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).