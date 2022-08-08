2022/08/08 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ عملية أمنية جنوب غرب محافظة كركوك وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية جنوب غرب محافظة كركوك”.وأضاف البيان، أن “العملية شملت منطقة وادي الخاصة والقرى جرادغلو ومعاضيد قطش جنوب غرب كركوك، بهدف البحث عن مطلوبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).