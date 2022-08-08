2022/08/08 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7v_rbN6wMns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يغضب لبيع عراقيات اجسادهن بالشوارع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يغضب لبيع عراقيات اجسادهن بالشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).